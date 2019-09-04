В Кемерове построят сквер за 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-04T16:31:19+03:00

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Новая зеленая зона в скором времени появится в областном центре. Спиреи и сирени, барбарис и кизильник украсят будущий сквер на Притомском проспекте.

Электронный аукцион, который должен выбрать подрядную организацию, будет проходить 16 сентября. На благоустройства сквера администрация города планирует направить 12 миллионов рублей. В новом сквере установят необычные светильники, обустроят газоны и тротуары, высадят кустарник. В техническом задании к проекту указано, что в сквере планируется посадить рябины, сирень, спиреи, кизильник и овсяницу. Кроме того, в сквере установят 10 скамей – со спинками и без.

ИСТОЧНИК KP.RU