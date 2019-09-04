Новокузнечанка убила мужчину, добивавшегося ее любви

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-04T17:58:47+03:00

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В Новокузнецке любовное свидание закончилось смертью мужчины. Женщина, пытаясь отказать навязчивому ухажеру, ударила его камнем по голове.

В одну из мартовских ночей пара употребляла горячительные напитки на улице. Почувствовав прилив сил и уверенность в себе, мужчина сдал активно проявлять инициативу. Не желая углублять их любовную связь, женщина сделала замечание. Это не остановило пылкого любовника. Тогда его возлюбленной пришлой принять решительные меры – она сначала ударила мужчину камнем по голове, а потом ударила мужчину ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Холодное тело пылкого мужчины обнаружили прохожие и вызвали сотрудников полиции. Женщина была задержана. По ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием она сотрудничала, вину признала.

По данным Следственного комитета, приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU