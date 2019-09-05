Мужчину в голубой рубашке разыскивают в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:24 2019-09-05T03:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже две недели в Кузбассе разыскивают Александра Шипилова. О его судьбе и местонахождении ничего не известно с 23 августа.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 65-летний Александр Шипилов ушел из садового общества «Шахтер» города Калтана Кемеровской области еще 23 августа 2019 года. С тех пор он не выходил на связь с родными и близкими, а о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волос темно-русый, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в синюю рубаху в клетку, черные штаны, черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Александра Шипилова, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU