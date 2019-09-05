2019-09-05T04:02:41+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Кемеровский филиал Россельхозбанка принял участие в акции посвященной Дню знаний

В Кемеровском филиале Россельхозбанка традиции прошла акция «Помоги собраться в школу или 1 сентября каждому школьнику»
Яков КРЫМСКИЙ
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Кемеровский филиал Россельхозбанка принял участие в акции посвященной Дню знаний. ФОТО: пресс-служба РСХБКемеровский филиал Россельхозбанка принял участие в акции посвященной Дню знаний. ФОТО: пресс-служба РСХБ
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В Кемеровском филиале Россельхозбанка перед началом учебного года по традиции прошла акция «Помоги собраться в школу или 1 сентября каждому школьнику», которая проводится ежегодно в поддержку детей из детского дома «Надежда» в с. Верх-Тайменка. Сотрудники Кемеровского филиала Россельхозбанка собрали деньги на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей для воспитанников детского дома. На собранные средства приобретены наборы для первоклассников, школьные рюкзаки, тетради, наборы ручек, карандашей и фломастеров, альбомы и краски др. Накануне Дня знаний, сотрудники Банка навестили своих юных друзей, поздравили их с началом учебного года, подарили подарки и показали представление с танцующей собакой. Танец подготовила начальник отдела кассовых операций Наталья Гашинская со своим четвероногим питомцем Персеем. После детям устроили фотосессию с переодеванием.

«Достойно собрать ребёнка в школу - задача не из лёгких даже для обеспеченных родителей. Чтобы первый день в этом учебном году стал для детей из детского дома праздником, коллектив Кемеровского филиала Россельхозбанка собрал необходимые денежные средства для приобретения школьных принадлежностей. С самого открытия детского дома «Надежда», на протяжении 12 лет, сотрудники Россельхозбанка помогают детям, оставшимся без попечения родителей. Детям важно чувствовать внимание и заботу», – отмечает директор Кемеровского филиала Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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