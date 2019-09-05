Когда в дома кузбассовцев придет тепло

СЕГОДНЯ 04:29 2019-09-05T05:56:26+03:00

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Сентябрь принес дожди и прохладу, и недавно изнывавшие от жары жители региона мечтают о тепле. Энергетики сообщили, когда же оно придет в дома кузбассовцев.

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании, к контрольной дате - 15 сентября - все ремонтные работы на всех станциях будут завершены. И в эти сроки отопительный сезон может начинаться.

- Контрольная дата начала отопительного сезона - 15 сентября. К этой дате все станции должны быть готовы на 100 процентов. Сам же запуск тепла зависит от администраций городов и от погодных условий, - отметил начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Олег Бритвин.

Несмотря на то, что энергетики будут готовы дать тепло уже 15 сентября, точная дата начала отопительного сезона зависит от установившейся среднесуточной температуры, а распоряжение о пуске тепла подписывает глава города. Обычно первым тепло приходит в социальные объекты - школы, больницы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей. И лишь потом - в обычные жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU