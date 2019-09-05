Глава Кемерова назвал сроки открытия Московского проспекта

СЕГОДНЯ 04:43 2019-09-05T05:59:25+03:00

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Совсем скоро новая автодорога свяжет два района города - Центральный и Ленинский, дав возможность автомобилистам выезжать на улицу Терешковой. Сроки, когда это случится, назвал глава города Илья Середюк.

До сдачи новой автодороги в эксплуатацию осталось чуть больше месяца. За это время подрядчики должны завершить замену коммуникаций, строительство ливневки, отсыпку основания дороги и укладку асфальта. Кроме того, Илья Середюк отметил, что за это время подрядчики приведут в порядок зеленые зоны, смонтируют освещение проезжей и пешеходной частей, сделают подсветку зданий.

- Новый транспортный коридор даст возможность жителям северных частей Центрального и Ленинского районов иметь прямой выезд на улицу Терешковой, - отметил Илья Середюк на своей странице «ВКонтакте». - Эта артерия значительно улучшит трафик и позволит проложить новые маршруты общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU