Проезд в новокузнецких автобусах опять подорожал

СЕГОДНЯ 05:11 2019-09-05T06:03:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Проезд в маршрутных автобусах Новокузнецка вновь дорожает. На части маршрутов горожанам приходится платить по 25 рублей за поездку.

Горожане возмущены: стоимость проезда в маршрутных такси выросла до 25 рублей. Причем сначала она поднялась в автобусах 14-го и 15-го маршрутов, потом - в автобусах, которые следуют по маршрутам 35, 35а, 47 и 47а.

С 5 сентября поднимается стоимость проезда на маршрутах № 16, 70 и 88, а еще через два дня больше платить придется за поездку на 58, 58а, 62, 62а, 90 и 94-м автобусах.

Тем не менее владельцы транспортных карт смогут платить на три рубля меньше за каждую поездку. При этом в течение месяца количество частных автобусов, где действуют терминалы, будет увеличено больше чем вдвое: со 140 до 300.

ИСТОЧНИК KP.RU