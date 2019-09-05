2019-09-05T08:51:22+03:00
Общество

Остались без бензина: в Кузбассе приставы арестовали АЗС

Владелец АЗС отказывался платить по кредитам
Екатерина РОМАНОВА
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Остались без бензина: в Кузбассе приставы арестовали АЗС. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Остались без бензина: в Кузбассе приставы арестовали АЗС. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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Из-за одного из жителей Юрги горожане остались без автозаправочной станции. Как оказалось, заправку арестовали за долги ее владельца.

Один из жителей Юрги взял в аренду земельный участок и кредиты. По каким-то причинам у него стали копиться долги и по аренде, и по выплате кредитов. Судебные приставы предупредили мужчину о том, что ему необходимо добровольно погасить долг, однако он так и не сделал этого. Тогда специалисты установили, что у мужчины в собственности имеется автозаправочная станция, автомобили ГАЗ-31105, ГАЗ-311000 и бензовоз. Предварительная стоимость имущества составила около одного миллиона рублей, а сумма долга уже достигла 1,3 миллиона!

Судебные приставы арестовали имущество и оставили его на ответственное хранение должнику. Если в течение 10 дней он не погасит задолженность, АЗС и автомобили будут переданы на реализацию - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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