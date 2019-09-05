2019-09-05T09:11:42+03:00
Происшествия

Несколько шишкарей пропали в один день в Шерегеше

Всех найти пока не удалось
Екатерина РОМАНОВА
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Несколько шишкарей пропали в один день в ШерегешеНесколько шишкарей пропали в один день в ШерегешеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В течение одного дня в Таштагольском районе пропали несколько человек. Поиски одного из пропавших продолжаются до сих пор.

Двое человек 1985 и 1998 года рождения отправились в район Суетинского перевала собирать кедровые шишки. Они перестали выходить на связь и к условленному времени не вернулись домой. 4 августа, в 6.00, на место ЧП выехала группа ПАСО. Специалисты обследовали лесной массив, однако выйти на след пропавших не удавалось.

- В 21.00 поступило сообщение, что потерявшиеся сами вышли на связь, - сообщает Агентство по защите населения и территории Кемеровской области. В этот же день около 19.30 поступило сообщение, что в районе того же перевала пропал еще один человек - мужчина 1946 года рождения. Он также ушел собирать шишки. Спасатели искали его до наступления темноты, остались ночевать на перевале, а утром поиски продолжились. Мужчина пока не найден.

Желание собрать побольше кедровых шишек привело к тому, что 3 сентября в Мариинске в районе деревни Таловка потерялась женщина. Ее поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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