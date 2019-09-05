СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-05T09:03:32+03:00

Автобус до деревни Верхотомка будет ходить в другое время

Изменить размер текста: A A

В Кемерове пригородный автобус изменит расписание. Автобус до деревни Верхотомка будет ходить в другое время.

Изменения в расписании автобуса № 154, который ходит по межмуниципальному маршруту: д/п «Прогресс» - деревня Верхотомка - произошли после обращения администрации Кемеровского района. По-другому автобус будет ходить с 7 сентября, то есть уже с этих выходных.

- Рейс отправлением в 5.40 от д/п «Прогресс» заменяется на 6.20 и будет следовать через остановку «Ферма», - сообщили в пресс-службе УЕЗТУ. - Рейс отправлением в 7.00 от д/п «Прогресс» заменяется на 7.45 и будет следовать через остановку «Спецшкола».

Информацию о работе пассажирского транспорта можно получить у оператора справочно-информационной службы МБУ «УЕЗТУ» по многоканальному телефону: (384-2) 57-46-57 ежедневно с 7.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU