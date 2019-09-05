2019-09-05T08:52:03+03:00
Общество

Ушел в лес и не вернулся: в Кузбассе разыскивают 85-летнего грибника

Мужчина пропал 3 сентября
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе разыскивают 85-летнего грибника.Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе разыскивают 85-летнего грибника.Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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С 3 сентября в Кузбассе разыскивают Василия Мастренко. 85-летний мужчина ушел в лес, и до сих пор о нем нет никакой информации.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина проживает в селе Преображенка Тяжинского района.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в светло-коричневую ветровку, черно-сиреневый полосатый свитер, синюю майку, темно-синее трико, черные с красной отделкой кирзовые сапоги, белую кепку с козырьком.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Василия Мастренко, просят сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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