2019-09-05T09:11:40+03:00
Общество

В Кузбасс идут свиной и гонконгский грипп

Чтобы не заболеть, жителям региона рекомендуют сделать прививки
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбасс идут свиной и гонконгский гриппВ Кузбасс идут свиной и гонконгский гриппФото: Анастасия ОСИПОВА
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Грядущей зимой в России будут наиболее распространены четыре вируса гриппа. Чтобы защитить себя и своих близких от опасной болезни, специалисты рекомендуют поставить прививки.

Специалисты ВОЗ сообщают, что в 2019-2020 году наиболее распространены будут четыре вируса. Один из них - вирус, подобный А /Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 – именно он стал причиной пандемии испанского гриппа в 1918 году и свиного гриппа в 2009 году. Второй вирус - вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (H3N2) – он спровоцировал пандемию гонконгского гриппа в 1968 году. Оба вируса гриппа А опасны своими осложнениями и могут привести к смерти.

К двум другим вирусам гриппа В - линия B/Victoria и линия B/Yamagata – у большинства людей выработан иммунитет.он вызывает эпидемии раз в 4-6 лет, однако способен дополнять эпидемии, вызванные другими вирусами.

Чтобы защитить себя и своих близких от опасного заболевания, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проводить вакцинацию. В 2019 году получить прививки бесплатно смогут 1,34 миллиона кузбассовцев. Сюда сходят дети до шести лет, школьники и студенты, работники медицинских образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины и люди старше 60 лет.

Вакцину лучше всего ставить с августа по октябрь: за это время организм успеет адаптироваться и сформировать иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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