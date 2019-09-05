2019-09-05T09:19:39+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Председатель Правления РСХБ Борис Листов лично контролирует помощь пострадавшим от наводнения

3 сентября он посетил с рабочим визитом Иркутскую область
Яков КРЫМСКИЙ
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов 3 сентября посетил с плановым рабочим визитом Иркутскую область. Целью поездки главы РСХБ стал личный контроль за оказанием банком необходимой помощи пострадавшим от паводка. С момента введения чрезвычайной ситуации под руководством Бориса Листова в Россельхозбанке действует штаб по поддержке пострадавших жителей Иркутской области.

Первоочередной мерой поддержки стало решение о реструктуризации задолженности пострадавших заемщиков, принятое АО «Россельхозбанк» 19 июля. Банк выразил готовность отсрочить выплаты по кредитам 1358 физических лиц в размере 291 миллиона рублей. Россельхозбанк также выдал банковские карты для перечисления социальных выплат всем желающим жителям труднодоступных районов затопления (Тулунский, Нижнеудинский, Чунский районы, Тофалария). Семьи, ограниченные в возможностях быстрой реабилитации и восстановления доходов, получили от банка безвозмездную финансовую поддержку.

По оценке Министерства сельского хозяйства Иркутской области, наводнение нанесло ущерб аграриям региона в размере 420 миллионов рублей: пострадали около трех тысяч личных подсобных хозяйств, более 40 фермерских хозяйств и пять сельскохозяйственных организаций. В ходе визита Борис Листов акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода по оказанию помощи и постоянного мониторинга пострадавших клиентов.

«Россельхозбанк – банк регионов. Беда, которая случилась в Иркутске — наша общая. Мы не можем оставаться в стороне. РСХБ продолжит оказывать помощь жителям Иркутской области пока в этом будет необходимость. Мы внимательно следим за ситуацией, в работе с обращениями и поступающими сигналами в приоритетном режиме задействованы все основные службы. Мы уже идем навстречу и готовы расширять формат поддержки как для частных клиентов, так и для предпринимателей, обслуживающихся в Банке», — отметил по итогам визита Борис Листов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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