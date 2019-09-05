2019-09-05T09:35:12+03:00
Общество

Кемеровчане просят покрасить панельные дома в жилых районах

Деньги на ремонтные работы предлагают взять из взносов на капремонт
ЯНА ПОПОВА
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Жители Кемерова обратились к главе города Илье Середюку с предложением покрасить жилые дома города в приятные цвета.

Они предлагают провести голосование в соцсетях и узнать отношения населения к таким преобразованиям. Если ответ будет положительный, то уже в следующем году можно закупить расходные материалы и приступить к работе. Деньги на это, по мнению жителей, можно взять из взносов на капитальный ремонт.

– Очень красивыми стали панельные дома около кадетского училища. С обновлением цвета, намного приятнее выглядят постройки, тем более, у нас целые районы уставлены серыми "панельками", – пишет один из комментаторов.

Глава города согласился, что Ленинский район очень преобразился после проведенных работ. Возможно, инициатива горожан по покраске остальных зданий будет воплощена в жизнь.

– Эксперимент, на наш взгляд, удался. Получаем много положительных отзывов. Будем продолжать, – ответил Илья Середюк.

Отметим, что не всем кемеровчанам по нраву такое решение. Они считают, что через несколько лет красивые цвета потускнеют, дома снова станут серыми, а на ежегодные преобразования средств не хватит. Однако автор идеи уверен, что можно будет выбрать качественные материалы, которые прослужат не один десяток лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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