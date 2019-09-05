2019-09-05T09:39:09+03:00
Общество

Кузбассовцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенников

Чтобы попасться на их крючок, достаточно ответить на звонок
ЯНА ПОПОВА
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Кузбассовцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенниковКузбассовцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенниковФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Кузбассовцам все чаще звонят с неизвестных номеров. При этом собеседники молчат в трубку.

По данным представителя одного из сотовых операторов, преступники звонят потенциальным жертвам. Если человек на другом конце провода берет трубку, то с его счета снимаются денежные средства. Если собеседник не ответил сразу, но перезвонил по неизвестному номеру, то деньги также будут украдены.

Провести мошенническую операцию по данной схеме позволяет специальная программа, которая установлена на телефонах злоумышленников. Также преступники оформляют сим-карты на юридические лица. Это позволяет им остаться незамеченными. А значит, вернуть денежные средства будет практически не возможно.

Единственный способ обезопасить себя и своих близких – не отвечать на незнакомые номера, в том числе и из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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