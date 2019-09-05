СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-05T10:06:12+03:00

Двое мужчин ворвались в квартиру к ребенку в кузбасском городе Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Двое кузбассовцев похитили телевизор из квартиры, в которой находилась лишь одна 10-летняя девочка. Вернуть украденное помогли сотрудники Росгвардии.

Ночью в Ленинске-Кузнецком к сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим улицы, обратилась женщина. Вечером ей позвонила 10-летняя дочь и со слезами в голосе рассказала, что она услышала стук в дверь и решила, что это мама вернулась с работы. Но открыв дверь, девочка увидела двоих мужчин. Те спокойно прошли в квартиру и взяли со стала телевизор.

Бойцы Росгвардии выяснили маршрут грабителей, а после чего вместе с пострадавшей приступили к поискам. Преступники находились в соседнем дворе. Ими оказались ранее неоднократно судимые за кражи и грабежи 33-летний и 26-летний местные жители. Оба мужчины были пьяны.

Похищенный телевизор злоумышленники планировали продать и на вырученные деньги продолжить застолье. но не успели этого сделать.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали подозреваемых в грабеже специалистам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU