Двое мужчин ворвались в квартиру к ребенку в кузбасском городе
Двое кузбассовцев похитили телевизор из квартиры, в которой находилась лишь одна 10-летняя девочка. Вернуть украденное помогли сотрудники Росгвардии.
Ночью в Ленинске-Кузнецком к сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим улицы, обратилась женщина. Вечером ей позвонила 10-летняя дочь и со слезами в голосе рассказала, что она услышала стук в дверь и решила, что это мама вернулась с работы. Но открыв дверь, девочка увидела двоих мужчин. Те спокойно прошли в квартиру и взяли со стала телевизор.
Бойцы Росгвардии выяснили маршрут грабителей, а после чего вместе с пострадавшей приступили к поискам. Преступники находились в соседнем дворе. Ими оказались ранее неоднократно судимые за кражи и грабежи 33-летний и 26-летний местные жители. Оба мужчины были пьяны.
Похищенный телевизор злоумышленники планировали продать и на вырученные деньги продолжить застолье. но не успели этого сделать.
Для дальнейшего разбирательства бойцы передали подозреваемых в грабеже специалистам правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU