2019-09-05T10:14:25+03:00
Происшествия

Грузовой поезд сбил 52-летнюю женщину в Кузбассе

Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте
Ирина АВТУШКО
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Грузовой поезд сбил 52-летнюю женщину в КузбассеГрузовой поезд сбил 52-летнюю женщину в КузбассеФото: Антон ПИКУС
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В Кузбассе грузовой поезд сбил 52-летнюю женщину. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Инцидент произошел на участке железной дороги, которая проходит по поселку Яшкино. В районе продовольственного магазина 52-летняя местная жительница решила пересечь железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

Женщина остановилась между путями, пережидая проходящий поезд, и не заметила другой состав, который шел сзади, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД - Машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на женщину, однако травмирование предотвратить не удалось.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию районной больницы.

С начала 2019 года в зоне обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России травмировано семь человек, пятеро из них погибли.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что переходить железнодорожные пути следует только в установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам. Нельзя появляться на дороге в состоянии опьянения, слушать музыку в наушниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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