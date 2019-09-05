2019-09-05T12:09:31+03:00
Происшествия

Кузбассовец с ножом в руках пытался вернуть возлюбленную

Семейные разборки едва не завершились трагедией
ЯНА ПОПОВА
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Кузбассовец с ножом в руках пытался вернуть возлюбленнуюКузбассовец с ножом в руках пытался вернуть возлюбленнуюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новокузнецке бойцы Росгвардии оказались в эпицентре любовного конфликта. Мужчина угрожал своей возлюбленной кухонным ножом и требовал вернуться к нему.

Женщина впустила в квартиру бывшего сожителя для выяснения отношений. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пребывая на пике эмоционального подъема, он затеял конфликт, а не найдя словесные аргументы, стал угрожать хозяйке квартиры ножом. Женщина по телефону обратилась за помощью к правоохранителям.

По данным Управление Росгвардии по Кемеровской области, дебоширом оказался ранее судимый за совершение тяжкого преступления 42-летний горожанин. Для дальнейшего досудебного разбирательства задержанный был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Отметим, существует государственная услуга «Мобильный телохранитель», которая позволяет сделать из сотового телефона «тревожную кнопку». В случае опасности после срабатывания сигнала экипаж Росгвардии прибудет на адрес в течение нескольких минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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