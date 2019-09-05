Нечем дышать: Кемерово и Новокузнецк попали в рейтинг самых грязных городов

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-05T12:15:53+03:00

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Кемерово и Новокузнецк попали в рейтинг самых грязных городов России. Данные отражены в докладе, опубликованном Министерством природы.

Министерство природы представило доклад по итогам 2018 года, где в том числе приводятся данные о состоянии атмосферного воздуха. Согласно представленным сведениям, в прошлом году Кемерово и Новокузнецк оказались в числе городов, где наблюдались случаи высокого загрязнения воздуха. В областной столице официально зарегистрировано три случая, когда наблюдалось 20-кратное превышение предельно допустимой концентрации бензапирена. Зато в Новокузнецке отмечено восемь случаев 30-кратного превышения ПДК бензапирена. Помимо бензапирена атмосферу города загрязняли взвешенные вещества, фторид водорода, диоксид азота и оксид углерода.

В число городов с самой загрязненной атмосферой по итогам прошлого года также попали Норильск, Магнитогорск, Череповец, Барнаул, Абакан, Ангарск, Череповец, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

ИСТОЧНИК KP.RU