СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-05T12:21:41+03:00

От жары до заморозков: каким будет начало осени в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Осень пришла в Кузбасс, и жителей региона интересует: каким будет сентябрь? Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, в течение всего месяца ожидаются как теплые денечки, так и ночные заморозки. А еще - грозы.

В первой половине сентября днем температура воздуха будет держаться в пределах +15… +20 градусов, а местами и до +27. Ночью же столбики термометров могут опускаться до +4…+9 градусов, местами даже до -2! Впрочем, кое-где ночи все же будут теплее: до +14 градусов.

Во второй половине месяца колебания температур будут значительными. Так, по ночам ожидается от +2… +7 до +7… +12, местами - заморозки. Днем же воздух будет прогреваться до +19… +24.

Дожди, которыми традиционно славится осень, тоже будут частыми гостями в Кузбассе. Но если в первую и вторую декады они ожидаются лишь в отдельные дни, то в третью декаду с ясными денечками придется попрощаться.

ИСТОЧНИК KP.RU