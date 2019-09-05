2019-09-05T12:24:31+03:00
Общество

В Новокузнецке арестовали 800 литров пива

Продажа напитка была незаконной
ЯНА ПОПОВА
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В Новокузнецке арестовали 800 литров пиваВ Новокузнецке арестовали 800 литров пиваФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке индивидуальные предприниматели незаконно продавали пиво и пивные напитки. Теперь им грозит серьезный штраф.

По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, одна из точек продажи находилась на проспекте Кузнецкстроевском. Здесь стражи правопорядка изъяли более 370 литров пива. Другая - на улице Дружбы. В этой торговой точке арестовали более 410 литров. Оба индивидуальных предпринимателя отказались объяснить причины правонарушений.

Сотрудниками правоохранительных органов были составлены протоколы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Теперь нарушителям грозит административный штраф в размере до 40 тысяч рублей и конфискация изъятой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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