СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-05T13:20:37+03:00

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Жителя Новокузнецка осудили за изнасилование несовершеннолетней. Мужчина запугал свою жертву обещанием избить.

В Кузбассе вынесли приговор 28-летнему новокузнечанину, который надругался над несовершеннолетней. Инцидент произошел в июле 2018 года. Осужденный вместе с компанией распивал спиртное у себя дома, здесь же находилась 17-летняя потерпевшая. Когда хозяин квартиры остался с ней наедине, то пригрозил избиением, а затем совершил насильственное преступление сексуального характера.

- Потерпевшая дождалась, пока злоумышленник уснет, и ушла из квартиры. На улице она встретила сотрудников полиции, которым рассказала о произошедшем, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. - Они задержали мужчину и вызвали следственную группу.

Со следствием задержанный не сотрудничал и своей вины в содеянном не признал, однако собранных доказательств хватило, чтобы направить уголовное дело в суд. Приговором мужчине назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU