2019-09-05T12:20:08+03:00
Общество

Госстройнадзор обжалует решение суда, признавшего ввод ТРЦ «Зимняя вишня» незаконным

Суд высшей инстанции принял апелляционную жалобу
ЯНА ПОПОВА
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Госстройнадзор обжалует решение суда, признавшего ввод ТРЦ «Зимняя вишня» незаконнымГосстройнадзор обжалует решение суда, признавшего ввод ТРЦ «Зимняя вишня» незаконнымФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Региональная инспекция Госстройнадзора подала исковую жалобу на решение арбитражного суда Кемеровской области. Ранее он признал, что ввод здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» был незаконным.

В мае прошлого года с иском в суд обратились арендаторы «Зимней вишни». В августе этого года их жалоба была удовлетворена. Судьи согласились, что реконструированное здание «Кемеровского кондитерского комбината" не соответствовало требованиям технических регламентов, и открывать его было преждевременно.

Ответчики могли обжаловать решение суда. Этим правом они и воспользовались. Теперь седьмой арбитражный апелляционный суд Томска рассмотрит данное заявление.

– Апелляционную жалобу Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области принять. Возбудить производство по апелляционной жалобе. Назначить судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции на 14 октября 2019 года, – числится в судебном определении.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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