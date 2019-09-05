2019-09-05T12:24:05+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В Россельхозбанке запущена новая IT-система сопровождения операций на финансовых рынках

Она обеспечивает операционную поддержку сделок, заключаемых банком, ведение бухгалтерского и налогового учета, а также подготовку отчетности.
Яков КРЫМСКИЙ
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В АО «Россельхозбанк» завершен проект по созданию системы сопровождения операций на финансовых рынках (СОФР). Новое решение, разработанное компанией R-Style Softlab, обеспечивает операционную поддержку сделок, заключаемых банком на фондовом, срочном и валютном рынках, на рынке межбанковского кредитования, ведение бухгалтерского и налогового учета, а также подготовку отчетности, в том числе в соответствии с требованиями МСФО.

Ранее операции, проводимые Россельхозбанком на финансовых рынках, сопровождались и учитывались в четырех различных учетных системах с разной степенью автоматизации. Новая система обеспечивает автоматизацию сопровождения и учета всех видов операций, осуществляемых банком на финансовых рынках.

«Совместно с банком нам удалось создать уникальный для рынка продукт, который позволит банку получить конкурентное ИТ-решение», — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab.

«Мы хотели получить решение, обеспечивающее взаимодействие с системой фронт-офиса, биржей (в режимах онлайн и офлайн), системой SWIFT, расчетным центром Банка, главной книгой, системой дистанционного банковского обслуживания физлиц, депозитариями, репозитарием НРД и многими другими информационными системами. Нам необходимо было обеспечить максимальную автоматизацию работы бэк-офиса с целью увеличения скорости обработки операций на всех этапах ее жизненного цикла и минимизации при этом различных операционных рисков», — отметила заместитель директора Операционного департамента АО «Россельхозбанк» Татьяна Новак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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