«Старинная хитрость»: Агафью Лыкову сделали лицом рекламной кампании

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-05T12:29:15+03:00

Отшельница, сама того не зная, рекламирует средство для суставов

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Знаменитая отшельница Агафья Лыкова, живущая в хакасской тайге, сама того не зная, стала лицом рекламной кампании. Агафьюшка, не знающая даже такого слова, занимается рекламой.

Фотографию Агафьи Лыковой и кричащий рекламный текст можно увидеть в интернете. Отшельница якобы делится «старинной хитростью для больных суставов» и предлагает мазать неким чудо-средством все, что болит. Более того, мощное средство, если верить рекламному баннеру, продается почти везде.

Отшельница, сама того не зная, рекламирует средство для суставов. ФОТО: "Комсомольская правда - Красноярск"

Вот только отношения Агафья Лыкова к этим секретам не имеет никакого.

- Понятно, никакие такие мази-кремы Агафья не использует, - комментирует странную рекламу корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск Надежда Ильченко, побывавшая в мае в гостях у отшельницы. - Что касается рекламы… Даже и говорить нечего. Ей вообще не нравится, что в миру ее обсуждают. Говорит - «греховно дело».

Представители компании ООО, которое запустило рекламу, уверяют, будто Агафья Лыкова является одним из разработчиков чудесного средства и предлагают купить его за сущие копейки – 990 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU