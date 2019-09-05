2019-09-05T13:17:57+03:00
Общество

В первые осенние выходные будет тепло и дождливо

Синоптики дали прогноз на конец первой сентябрьской недели
Екатерина РОМАНОВА
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В первые осенние выходные будет тепло и дождливоВ первые осенние выходные будет тепло и дождливоФото: Екатерина РОМАНОВА
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Последние дни первой недели сентября будут по-осеннему теплыми и ласковыми. Однако уже на выходных в регионе погода начнет постепенно меняться. И следующая неделя начнется с дождей и гроз.

В течение всей недели температура воздуха будет держаться в одних и тех же пределах. Днем ожидается от +17 до +22 градусов, а ночью в пятницу, субботу и воскресенье - +4…+9 градусов.

В пятницу день будет ясным, преимущественно без осадков. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду. В субботу ветер также будет порывистым – до 13 метров в секунду. При этом днем местами по югу пройдут небольшие дожди и прогремят грозы.

В воскресенье дожди и грозы пройдут уже по всей области, правда, местами. Ночь на понедельник ожидается теплой: от 7 до 12 градусов тепла. День же немного омрачит порывистый ветер, умеренные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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