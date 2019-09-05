«Закон им позволяет»: мэр Новокузнецка согласился с повышением цен на проезд

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-05T14:02:29+03:00

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С начала сентября в Новокузнецке выросли цены на проезд в маршрутных автобусах. Теперь вместо 22 рублей горожанам придется платить 25 рублей. Свою позицию по этому вопросу пояснил глава города Сергей Кузнецов.

Мэр Новокузнецка в программе «Утро с мэром» отметил, что частники имеют право поднимать стоимость проезда на столько, на сколько считают экономически обоснованным. При этом администрация не может влиять на ситуацию с ценами.

– Закон позволяет им делать это в той степени, в которой они делают. Они не получают компенсацию из бюджета и работают чисто на коммерческой основе. По двести двадцатому Федеральному закону они могут спокойно повысить цену, – отметил глава города.

А вот о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте речи пока не идет, но этот вопрос, но этот вопрос может быть поднят к концу года.Также глава города отметил, что в ближайшие дни планирует встречаться с представителем частных перевозчиков Евгенией Корюковой, чтобы обсудить возникшую ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU