2019-09-05T14:12:06+03:00
Общество

Кузбасс будет развивать туризм на новом уровне

Область заключила соглашение с Ростуризмом на Восточном экономическом форуме
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасс будет развивать туризм на новом уровне.Фото: Пресс-служба АКОКузбасс будет развивать туризм на новом уровне.Фото: Пресс-служба АКО
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Кузбасс будет развивать туризм на новом уровне. Область заключила соглашение с Ростуризмом на Пятом Восточном экономическом форуме

На ВЭФ-2019 область заключила соглашение с Федеральным агентством по туризму. Подписи в документе поставили Сергей Цивилев и руководитель агентства Зарина Догузова.

Соглашение предполагает создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма и обозначает ответственность каждой из сторон. Со своей стороны Кузбасс будет участвовать в разработке и реализации отраслевых целевых программ Федерального агентства по туризму, направлять своих представителей для участия в российских и международных конференциях, семинарах и выставках, организованных агентством. Также область будет осуществлять мониторинг ситуации в туристической отрасли, привлекать представителей агентства к участию в областных конференциях, семинарах, симпозиумах, выставках, ярмарках, фестивалях туристской направленности, участвовать в программах по подготовке кадров для туристской индустрии.

-В Кузбассе удивительная природа. На территории региона расположены горы и равнины, реки и озера, леса. Развитая транспортная инфраструктура позволяет обеспечить доступность интересных мест. Сегодня мы меняем подход: стремимся, чтобы Кузбасс был не только мощным промышленным регионом, но и мощным туристическим. Нам нельзя не использовать те ресурсы, которые создала сама природа, - прокомментировал Сергей Цивилев.

В свою очередь Федеральное агентство по туризму будет продвигать область на внутреннем и мировом туристских рынках и оказывать помощь в разработке программ развития туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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