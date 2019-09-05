2019-09-05T14:39:57+03:00
Происшествия

В Кемерове закрыли Дворец молодежи

В учреждении обнаружили нарушение правил пожарной безопасности
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове закрыли Дворец молодежиВ Кемерове закрыли Дворец молодежиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Кемерове закрыли Дворец молодежи. В учреждении обнаружили нарушение правил пожарной безопасности.

В конце июня с иском о защите интересов жителей города в Центральный районный суд обратился прокурор. Основанием для подачи искового заявления стали результаты выездной проверки сотрудников прокуратуры. Она показала, что во Дворце молодежи нарушаются правила пожарной безопасности, что влечет опасность для жизни и здоровья посетителей и работников учреждения.

Суд обязал Дворец молодежи устранить выявленные нарушения, в частности: представить акты обработки горючих декораций, сценического оформления, драпировки в зрительном зале, деревянного пола эвакуационных путей огнезащитным составом; организовать эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше и предоставить протокол испытаний в отдел надзорной деятельности; обеспечить исправность системы вытяжки в зале и противопожарного водопровода.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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