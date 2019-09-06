2019-09-06T05:11:09+03:00
Происшествия

Жертв серийного грабителя разыскивает полиция Кузбасса

Налетчик срывал с женщин украшения и убегал
Екатерина РОМАНОВА
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Жертв серийного грабителя разыскивает полиция Кузбасса. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Жертв серийного грабителя разыскивает полиция Кузбасса. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Сразу три жительницы Заводского района Кемерова обратились в полицию с заявлениями о том, что на них напал грабитель. Злоумышленника поймали, а теперь полиция разыскивает других возможных жертв.

В августе-сентябре 2019 года в Заводском районе Кемерова стал орудовать налетчик. Он неожиданно подходил к женщинам, срывал с них золотые украшения и убегал. Примечательно, что грабежи мужчина совершал днем. Три жертвы грабителя – женщины в возрасте от 48 до 63 лет – обратились с заявлениями в полицию. Грабителя удалось задержать – им оказался 42-летний уже не раз судимый наркозависимый кемеровчанин. Две золотые цепочки, кулон и серьги на общую сумму более 27 тысяч рублей он сдал в ломбард, а деньги потратил на наркотики. Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы.

- Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям. Сотрудники уголовного розыска просят кемеровчан обратить внимание на фотографию задержанного. Если вы пострадали от действий подозреваемого, сообщите об этом в полицию, - обращаются к гражданам сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сделать это можно по телефонам: 8 (3842) 39-07-11, 39-07-12, 39-07-13 или «02» (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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