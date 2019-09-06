В Кемерове ограничат стоянку автотранспорта из-за фестиваля
Ограничение будет действовать 6 сентября
В Кемерове ограничат стоянку автотранспорта из-за фестиваля. ФОТО: пресс-служба администрация города Кемерово.
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В Кемерове 6 сентября будет проходить фестиваль «Вместе ярче». В связи с проведением фестиваля стоянку транспорта временно ограничат.
Стоянка автотранспорта будет запрещена в Ленинском районе города, на бульваре Строителей - именно здесь, в линейном парке, будет проходить Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Временные знаки будут установлены 6 сентября с 14.00 до 20.00 слева от сцены линейного парка бульвара Строителей от проспекта Ленина до проспекта Химиков. Автомобилистов просят следовать их указаниям.
ИСТОЧНИК KP.RU