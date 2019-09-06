Комиссия выясняет причины взрыва в доме в Ленинске-Кузнецком

СЕГОДНЯ 07:42 2019-09-06T07:57:00+03:00

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5 сентября 2019 года около 23.00 часов в частном доме на улице Воронежская города Ленинска-Кузнецкого произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого женщина получила повреждения.

Пострадавшая доставлена в больницу города Ленинска-Кузнецкого с ожогами 30-40 процентов кожи.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов. В качестве одной из версий происшествия выдвинута возможность скопления в доме метана. На основании изучения проектов ведения горных работ сделано предположение, что газ мог проникнуть из выработок пласта Дягилевский, который отрабатывала шахта «Байкаимский шахтер» в 40-х годах прошлого века.

В данный момент на месте происшествия работает штаб, состоящий из специалистов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, МЧС . Помощь оказывается и специалистами шахты имени С.М. Кирова. Организован постоянный мониторинг состояния атмосферы в близлежащих домах, оказывается вся необходимая помощь в ликвидации последствий происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU