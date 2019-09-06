Известный уфолог уверен, что в Кузбассе нашли НЛО

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-06T07:56:22+03:00

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Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг уверен, что в Кузбассе нашли НЛО. Речь идет о загадочных каменных дисках, которые были обнаружены на угольном разрезе в Беловском районе.

Напомним, что в 2015 году рабочие Караканского угольного разреза во время земляных работ обнаружили странный дискообразный камень, по форме напоминающий летающую тарелку. Изначально камней было два, но один из них сильно пострадал от ковша экскаватора, зато второй отлично сохранился. Диаметр находки составил примерно 120 сантиметров, вес – около 200 килограммов. Сейчас она хранится в областном краеведческом музее. Мнение о загадочных дисках разделились. Одни считают, что камни имеют естественное происхождение, другие уверены, что это результат творения внеземного разума.

Несмотря на то, что информация о каменном диске известна давно, Скотт Уоринг привлек к ней повторное внимание своим высказыванием. Исследователь уверен, что это инопланетный дрон.

-Я считаю, что они нашли беспилотный корабль НЛО. Эти небольшие дроны используются в качестве разведчиков для обеспечения безопасности больших кораблей, - заявил Уоринг. - Многие такие диски НЛО были найдены по всему миру, всегда тяжелые и, кажется, сделаны из камня. Однако я не верю, что это действительно камень. Я считаю, что если мы посмотрим на его материал под электронным микроскопом, мы найдем доказательства микро-инопланетной технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU