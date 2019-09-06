Россельхозбанк запускает акцию для держателей карт МИР-JCB

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-06T08:34:20+03:00

Акция выгодна для держателей карт, которые собираются отправиться в отпуск за границу до конца текущего года

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АО «Россельхозбанк» анонсировал старт акции, позволяющей получать кэшбэк 25 процентов от любых операций покупки по ко-бейджинговым картам МИР-JCB, совершенных в зарубежных торгово-сервисных организациях, в том числе через сеть Интернет. Максимальная сумма выплаты кэшбэка ограничена 10 000 рублей за все время проведения акции.

Сроки проведения акции: с 15.08.2019 по 31.12.2019. Предложение действует для всех банковских продуктов, в рамках которых предусмотрен выпуск карт МИР-JCB: Персональный, Зарплатная карта, Индивидуальный, Россельхозбанк-АККОР, Россельхозбанк-АККОР Кредитная карта и Россельхозбанк-ВОРДИ.

«Мы стараемся запускать действительно интересные предложения для разных категорий клиентов. В этот раз акция наиболее выгодна для держателей карт, которые собираются отправиться в отпуск за границу до конца текущего года», - отметил начальник управления развития карточных продуктов АО «Россельхозбанк» Андрей Кондратьев.

Акция также распространяется и на карты МИР-JCB «Россельхозбанк-ВОРДИ». Кроме участия в маркетинговой акции, держатели данных карт помогают инвалидам, так как с каждой операции банк перечисляет часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.