Кузбассовеца раздавила кабина КамАЗа

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-06T09:15:15+03:00

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В среду, 5 сентября, кузбассовеца насмерть придавило кабиной грузовика. Мужчина погиб на месте.

Случай произошел на улице Серафима Саровского в Ленинске-Кузнецком. Информация о происшествии появилась в одном из популярных городских пабликов в социальной сети.

По данным пользователя, случай произошел во время проведения ремонтных работ. Так, для того, чтобы устранить неполадку, водитель опустил кузов КамАЗа. Однако по неизвестным обстоятельства кабина вернулась в исходное положение. Мужчина не успел среагировать.

-Документов при нем не обнаружено, - говориться в сообщении. - На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего и разбираются в обстоятельства происшествия.

Как позже рассказали в СУ СК по Кемеровской области, мужчина был приглашенным работником ремонтной организации. Он проводил слесарные работы. Теперь точную причину произошедшего установит следствие, по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU