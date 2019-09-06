В Кузбассе завершены поиски пропавшей 17-летней девушки
В Кузбассе завершены поиски пропавшей 17-летней девушки. Ее разыскивали с 30 августа.
Как ранее сообщали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», жительница деревни Береговая Кемеровского района пропала 30 августа, и до недавних пор ее местонахождение было неизвестно. Дополнительноую обеспокоенность вызывало и то, что девушка нуждалась в медицинской помощи. Сейчас поиски завершились.
-Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся, - написали волонтеры в официальном паблике поискового спасательного отряда в соцсетях.
Где именно все это время находилась девушка и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU