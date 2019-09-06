СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-06T09:50:07+03:00

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В Кузбассе завершены поиски пропавшей 17-летней девушки. Ее разыскивали с 30 августа.

Как ранее сообщали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», жительница деревни Береговая Кемеровского района пропала 30 августа, и до недавних пор ее местонахождение было неизвестно. Дополнительноую обеспокоенность вызывало и то, что девушка нуждалась в медицинской помощи. Сейчас поиски завершились.

-Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся, - написали волонтеры в официальном паблике поискового спасательного отряда в соцсетях.

Где именно все это время находилась девушка и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU