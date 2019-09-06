2019-09-06T10:49:34+03:00
Общество

Кузбассовцы отдают предпочтение работе не по специальности

Это обусловлено низкой заработной платой дипломированных специалистов
Яна ПОПОВА
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Кузбассовцы отдают предпочтение работе не по специальностиКузбассовцы отдают предпочтение работе не по специальностиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Жители Кузбасса чаще всего работают не по специальности. Это связано с тем, что дипломированные специалисты получают на порядок меньше.

Портал по поиску работы и персонала Headhunter проанализировал резюме и актуальные вакансии, опубликованные на их сайте. Так, 59% соискателей в разных направлениях деятельности имеют диплом вуза, однако половина ищет должность не по специальности.

При этом, 54% дипломированных специалистов имели опыт в своей профессии, но в скором времени уволились. Основные причины разочарования в специальности – низкая заработанная плата и отсутствие карьерного роста. Особенно явно такая тенденция прослеживается в транспортной и производственных сферах.

Кроме того, многие студенты уже разочаровались в своем выборе. Одна пятая обучающихся сомневаются, что будут работать по специальности. Больше молодые специалисты заинтересованы в вакансиях, связанных с областями «Туризм, гостиницы, рестораны», «Административный персонал» и «Продажи».

Отметим, за два года вакансий для специалистов со средне-специальным образованием стало в два раза больше. Больше всего в молодых кадрах нуждаются розничная торговля, финансовый сектор и добывающие отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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