В Кузбассе судебные приставы отправили на лечение больного туберкулезом

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-06T11:52:13+03:00

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Судебные приставы отправили кузбассовца, больного туберкулезом, на принудительное лечение. Он представлял большую опасность для местных жителей.

Прокурор Тяжинского района обратился в суд с просьбой о госпитализировать местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Мужчина состоит на учете, однако он неоднократно самовольно покидал медицинское учреждение, не завершив полный курс лечения.

Больной передвигался по городу, а также за его пределами, беспрепятственно посещал общественные места, в том числе места массового скопления людей. При этом, собеседники не знали о наличии у него заболевания. Тем самым он подвергал опасности большое количество людей, создавая вероятность эпидемии.

По данным Управления судебных приставов по Кемеровской области, иск о принудительной госпитализации мужчины в противотуберкулезный диспансер удовлетворен полностью. В скором времени больной отправится в противотуберкулезное учреждение Анжеро-Судженского филиала областного фтизиопульмонологического медицинского центра. Ему предстоит пройти полный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU