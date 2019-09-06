Первый «казачий» класс откроется в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-06T12:48:48+03:00

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В одной из кузбасских школ открылся «казачий» класс. Он стал естественным продолжением работы клуба духовно-патриотического наследия «Казачья доблесть».

Класс создан в Карагайлинской основной общеобразовательной школе Прокопьевского района. Такой выбор не случаен, ведь среди педагогов школы есть потомственные казаки, один из которых директор учреждения – Петр Сосков, атаман Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков» «Кемеровского казачьего округа».

По данным администации Кемеровской области, данное направление в образовательной организации имеет статус инновационной площадки по теме «Сельская школа–центр формирования гражданско–патриотической культуры с привлечением социальных партнеров».

Напомним, объединение «Казачья доблесть» возникло в 2014 году. Сегодня во внеурочное время его посещают 88 ученика. Здесь юные казаки изучают основы фланкировки казачьей шашкой и рукопашного боя, а также православные обычаи казачьего быта.

ИСТОЧНИК KP.RU