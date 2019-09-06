2019-09-06T13:33:23+03:00
Общество

В Кузбассе появилось 100 новых детских площадок

Они расположены в разных городах региона
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе появилось 100 новых детских площадок.Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе появилось 100 новых детских площадок.Фото: Пресс-служба АКО
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В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок. Места для детских игр расположены в разных городах области.

Акция прошла по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Она направлена на создания мест для отдыха детей от трех до 14 лет во дворах и парках. В игровой комплекс входят песочница, «качалка-балансир», шведская стенка, гимнастические кольца, веревочная лестница, горки, а также оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Монтаж площадок и подготовка оснований комплексов производились за счет средств муниципальных бюджетов и спонсорской помощи в соответствии с требованиями к безопасности конструкции и покрытий детских игровых площадок.

По данным администрации Кемеровской области, из областного бюджета было выделено 50 млн рублей. По итогам аукциона контракты были заключены на 30,7 млн рублей. На сэкономленные средства будут приобретены восемь скейтпарков и памптреков.

Напомним, решением губернатора акция «100 детских площадок» продлена на 2020-2021 годы. Так, будут установлены еще 200 комплектов игрового оборудования. Адреса установки оборудования будут определены муниципальными образованиями по итогам общественных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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