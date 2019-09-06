2019-09-06T14:06:05+03:00
Общество

Звезда российской эстрады выступила в Кузбассе

Концерт был посвящен 95-летию района
Яна ПОПОВА
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Звезда российской эстрады выступила в Кузбассе.Фото: Администрация Прокопьевского районаЗвезда российской эстрады выступила в Кузбассе.Фото: Администрация Прокопьевского района
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Наташа Королева спела для жителей Кузбасса. В этот день Прокопьевский район отмечал 95-летие. Центром торжеств стал поселок Трудармейский.

Праздничные мероприятия прошли 4 и 5 сентября. В первый день состоялись творческие и спортивные конкурсы, фестиваль национальных блюд, конкурс «Мисс района». Завершилось мероприятие ярким концертом звезды 90-х Наташи Королевой. После этого прогремел праздничный салют.

На следующий день, 5 сентября, гости посетили фестиваль народного кино. В этот день центром притяжения стали звезды отечественного кинематографа: народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, народная артистка РФ Елена Цыплакова, народные артисты РФ Юрий Чернов и Аристарх Ливанов, заслуженные артисты РФ Даниил Спиваковский и Светлана Тома, артисты театра и кино Ирина Лачина и Иван Замотаев, а также Вячеслав Манучаров. По данным администрации Прокопьевского района, они привезли для кузбассовцев мастер-классы и творческие встречи, а также посадили аллею Звезд российских кинофильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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