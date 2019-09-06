2019-09-06T14:30:53+03:00
Происшествия

В Кузбассе драгдилеры продавали курительные смеси за криптовалюту

Теперь их будут судить
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе драгдилеры продавали курительные смеси за криптовалютуВ Кузбассе драгдилеры продавали курительные смеси за криптовалютуФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе драгдилеры продавали курительные смеси за криптовалюту. Теперь злоумышленников будут судить.

В Прокопьевске четверо местных жителей решили заработать на жизнь продажей запрещенных веществ. О том, что они распространяют наркотики бесконтактным способом, полицейским стало известно в феврале. В результате разработанной спецоперации драгдилеров задержали в поличным после приобретения у них одним из клиентов очередной дозы «спайса».

-Во время обыска по местам жительства задержанных оперативники изъяли 2,5 литра прекурсоров, которых злоумышленникам хватило бы для приготовления 750 граммов наркотических средств, а также упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты и другие улики, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как установило следствие, преступную банду организовал 32-летний прокопчанин. Он создал в Интернете «магазин» по продаже наркотиков и подыскал двух курьеров 21 и 28 лет, а также нанял работника для изготовления и фасовки «спайса». Наркотики они распространяли путем закладок в Рудничном районе города. Общались между собой подельники через Интернет, а плату с потребителей брали криптовалютой.

Сейчас собранные материалы уголовного дела переданы в суд. Преступникам грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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