В Кузбассе пройдет фермерский фестиваль «СпелоЛето»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-06T17:47:11+03:00

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14 сентября 2019 года на территории музея-заповедника «Томская Писаница» впервые пройдет фермерский фестиваль «СпелоЛето». Генеральный партнер проекта – Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

В течение фестиваля фермеры Кемерово, Кемеровской области и соседних регионов представят свою продукцию. На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия.

К празднику подготовлена насыщенная программа, как для взрослых, так и для детей. Малыши и их родители смогут посетить мини-зоопарк и детскую зону, принять участие в самых разнообразных мастер-классах. Еда, музыка, развлечения и, разумеется, отличное настроение гарантированы каждому, кто посетит в этот день музей-заповедник «Томская Писаница». Место проведения мероприятия — Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Писаная, музей-заповедник «Томская Писаница». Время работы фестиваля – с 10.00 до 18.00.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.