СЕГОДНЯ 05:14 2019-09-07T05:14:12+03:00

С супругой он находился в ссоре и надеялся помириться

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Кузбассовец хотел сделать подарок жене и ограбил ломбард. С супругой на тот момент он находился в ссоре и надеялся помириться.

Следствие окончило расследование уголовного дело в отношении 30-летнего ранее неоднократно судимого жителя Ленинска-Кузнецкого. Его обвиняют в грабеже и кражах. В июне обвиняемый обокрал один из городских ломбардов – об этом полиции сообщила продавец. По словам женщины, посетитель похитил два мобильных телефона на общую сумму более 10 000 рублей.

-Полицейские выяснили, что посетитель попросил продавца показать имеющиеся в продаже смартфоны. Работница организации передала их в руки мужчине, а сама стала искать документы на товар, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Заметив, что женщина отвлеклась, злоумышленник скрылся с похищенным.

Подозреваемого задержали по ориентировке и доставили в полицию. Там выяснилось, что мужчина хотел сделать подарок жене, с которой на тот момент находился в ссоре, и для этого ограбил ломбард.

В ходе разбирательств выяснилось, что задержанный причастен еще к двум преступлениям. Он похитил видеокамеру в оном из учебных заведений стоимостью более 23 000 рублей, а в надворных постройках частного жилого дома украл велосипед. Сейчас уголовное дело будет рассматривать суд, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU