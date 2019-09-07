2019-09-07T06:00:00+03:00
Общество

Из-за выступления известного исполнителя в Новокузнецке перекроют движение транспорта

Ограничение будет действовать с 10.00 до 22.00
Ирина АВТУШКО
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Из-за выступления известного исполнителя в Новокузнецке перекроют движение транспортаИз-за выступления известного исполнителя в Новокузнецке перекроют движение транспортаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Новокузнецке из-за выступления известного исполнителя перекроют движение транспорта. Ограничение будет действовать с 10.00 до 22.00.

В субботу, 7 августа, в торгово-развлекательном центре «Планета» пройдет массово-культурный праздник «День рождения Планеты». В связи с этим для безопасности участников дорожного движения принято решение перекрыть дороги на территории центра.

-На время перекрытия территории для автобусного маршрута №62а принято решение определить конечную на остановке «Стройбаза» (конечная троллейбусного маршрута №7), для автобусного маршрута №66 все рейсы будут осуществляться до остановочного пункта до «Улица Лизы Чайкиной», - сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

В честь праздника гостей ждут DJ-баттл, розыгрыш автомобиля, тематические зоны и выступления известных артистов. Хедлайнером мероприятия станет Noize MC, который исполнит свои самые популярные хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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