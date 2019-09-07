2019-09-07T06:40:58+03:00
Общество

Топкинский район отмечает 95-летний юбилей

Праздник пройдет 7 сентября
Ирина АВТУШКО
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Топкинский район отмечает 95-летний юбилейТопкинский район отмечает 95-летний юбилейФото: Евгения ГУСЕВА
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Топкинский район Кемеровской области 95-летие со дня своего образования. Праздник пройдет 7 сентября.

Основные торжества развернутся на Комсомольской площади, где пройдет культурно-массовый праздник «Топкинский разгуляй». Участие в нем примут сборные команды сельских поселений. Также ожидается костюмированное мини-шоу «Вся наша жизнь – театр!», для гостей праздника покажут театрализованный музыкальный номер с использованием костюмов и ростовых кукол, проведут конкурс «Воздушная скульптура» на лучшую композицию из воздушных и гелиевых шаров.

Порадует гостей праздника конкурс «Матрешки-батл»: участницам предстоит в образе русской матрешки выполнять конкурсные задания – сразиться в частушечных состязаниях, перенести воду на коромысле и исполнить парный танец. Для зрителей будет работать выставка декоративно-прикладного творчества и ярмарка продукции предпринимателей Топкинского района. Для детей организуют шоу мыльных пузырей, мастер-класс поделки из соленого теста, конкурс рисунка на асфальте и аквагрим.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, праздничное мероприятия 95-летие Топкинского района завершится выступлением кавер-группы «Мы русские» и праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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