2019-09-07T07:27:40+03:00
Общество

В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении Химиков и Комсомольского

Дорожный объект будет сдан в сентябре
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении Химиков и Комсомольского.Фото: Илья СЕРЕДЮК/vk.comВ Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении Химиков и Комсомольского.Фото: Илья СЕРЕДЮК/vk.com
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В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении проспекта Химиков и проспекта Комсомольского. Дорожный объект будет сдан в сентябре.

Еще одно транспортное кольцо совсем скоро появится в областном центре. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк на свой официальной странице в соцсетях.

По словам градоначальника, ведется еще одна большая городская стройка – это - кольцевые развязки и новый участок проспекта Химиков в районе новых жилых комплексов «Восточный» и «Томь». Мероприятия идут по намеченному графику.

-Выполнен грандиозный объем работ, - отметил Илья Середюк. - Расчищена площадка, переложены инженерные коммуникации, сделана ливневка, уложены слои дорожной одежды на глубину более метра, завершается монтаж бетонного основания.

Сама стройка завершится в октябре, а по кольцу на пересечении Комсомольского и Химиков движение планируют открыть уже в 20-х числах сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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