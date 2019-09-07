В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении Химиков и Комсомольского
В Кемерове достраивают кольцевую развязку на пересечении проспекта Химиков и проспекта Комсомольского. Дорожный объект будет сдан в сентябре.
Еще одно транспортное кольцо совсем скоро появится в областном центре. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк на свой официальной странице в соцсетях.
По словам градоначальника, ведется еще одна большая городская стройка – это - кольцевые развязки и новый участок проспекта Химиков в районе новых жилых комплексов «Восточный» и «Томь». Мероприятия идут по намеченному графику.
-Выполнен грандиозный объем работ, - отметил Илья Середюк. - Расчищена площадка, переложены инженерные коммуникации, сделана ливневка, уложены слои дорожной одежды на глубину более метра, завершается монтаж бетонного основания.
Сама стройка завершится в октябре, а по кольцу на пересечении Комсомольского и Химиков движение планируют открыть уже в 20-х числах сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU