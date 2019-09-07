2019-09-07T08:20:13+03:00
Происшествия

В Кузбассе один пенсионер убил другого из-за женщины

Инцидент произошел во время пьяного застолья
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе один пенсионер убил другого из-за женщиныВ Кузбассе один пенсионер убил другого из-за женщиныФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Кузбассе один пенсионер убил другого из-за женщины. Инцидент произошел во время пьяного застолья.

Следствие завершило расследование уголовного дело в отношении 65-летнего жителя города Кемерово. Он предстанет перед судом за убийство друга. Как было установлено, в ноябре 2018 года обвиняемый находился гостях у своего 62-летнего друга. Мужчины расписали спиртное. Во время застолья хозяин квартиры позволил себе оскорбительные замечания в адрес жены гостя. Тот не стерпел обиды и несколько раз ударил собутыльника ножом, а после этого скрылся.

-Через несколько часов решил проверить, жив ли потерпевший. Подъезд дома был закрыт, и попасть внутрь злоумышленник не смог, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Тогда он обратился в отдел полиции и сообщил, что он нанес ранения приятелю и, возможно, тот умер.

Как выяснилось, мужчина действительно скончался. Задержанный свою вину признал, теперь его дело будет рассматриваться в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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