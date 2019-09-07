2019-09-07T09:20:17+03:00
Общество

В Новокузнецке впервые за много лет более 200 сирот получат квартиры

Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке впервые за много лет более 200 сирот получат квартиры.Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramВ Новокузнецке впервые за много лет более 200 сирот получат квартиры.Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке впервые за много лет более 200 сирот получат квартиры

Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов в своем аккаунте в Instagram.

В пятницу, 6 сентября, в Новокузнецке глава города вручил ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Он сообщил, что в этом году 200 человек из данной категории получат жилье.

«В Заводском районе по адресу Клименко 6в были вручены документы на однокомнатные квартиры, - написал Сергей Кузнецов. - 80 человек теперь имеют шанс строить свое будущее. Каждая квартира площадью 30 кв. метров.

Также он добавил, что в квартирах установлены пластиковые окна, современные входные двери, хорошая сантехника. Территория вокруг дома облагорожена, высажены зеленые насаждения и обустроена площадка.

-Программа обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот курируется лично губернатором Кузбасса Сергееем Цивилевым, - подчеркнул мэр. - Желаю всем молодым людям, получившим жилье – здоровья и всего самого наилучшего!

ИСТОЧНИК KP.RU

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