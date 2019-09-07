В Тайге построят новую школу на 330 учеников

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-07T12:24:34+03:00

Она примет школьников уже в декабре следующего года

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В Тайге откроется новая школа на 330 детей. Ученики смогут сесть за парты уже в декабре следующего года.

Учебное заведение будет отвечать всем современным образовательным стандартам. В школе разместят цифровое оборудование, бассейн и игровые площадки.

– Строители обещают сдать объект в декабре 2020 года. Контролировать качество работ будем на каждом этапе. Такой подход отлично показал себя с Журавлевской школой, которую под нашим контролем возвели строго в срок без малейших нареканий! – пишет на своей странице в социальной сети губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, на данный момент в регионе продолжается строительство еще восьми образовательных учреждений. После капитального ремонта открылась кемеровская школа №7, заканчивается работа в школе №12, которая будет оснащена современным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU